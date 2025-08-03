Suat Binici Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Politika

Suat Binici Son Yolculuğuna Uğurlandı

Suat Binici Son Yolculuğuna Uğurlandı
03.08.2025 19:49  Güncelleme: 19:54
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23. Dönem CHP Samsun Milletvekili Suat Binici, Vezirköprü ilçesinde düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine yerel yönetim temsilcileri ve halk katıldı.

Hayatını kaybeden 23. Dönem CHP Samsun Milletvekili Suat Binici, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Suat Binici için bugün memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde resmi tören düzenlendi. Vezirköprü Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Suat Binici'nin cenazesi, gasilhaneden alındıktan sonra ilk olarak Vezirköprü Belediyesi'nin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından evinin önüne getirilen Binici'nin cenazesi, burada da helallik alınıp Köprülü Mehmet Paşa Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suat Binici'nin cenazesi, Yeni Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Samsun Milletvekili Murat Çan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, eski Milletvekili Kemal Zeybek, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türker, partililer, vatandaşlar ve ailesi katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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