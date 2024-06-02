Sungurlu\'da Yenilenen Seçimlerde Muhtarlar Belirlendi

Politika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yenilenen seçimde bir mahalle ve iki köyün muhtarı belirlendi.

Sungurlu ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde yenilenen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre muhtarlığa tekrar Uğur Kozan seçildi. Uğur Kozan 662, Murat Keyvanoğlu 222 ve Doğan Kalınsazlıoğlu 29 oy aldı. Kırankışla köyünde yenilenen seçimlerde ise Oğuzhan Şıltu 43 oy ile muhtarlığa seçilirken, diğer aday Saffet Afşar 36 oyda kaldı. Akdere köyünde yenilenen seçimlerde Osman Kayaalp 75 oy alarak muhtar dlurken, diğer aday İsmail Kayaalp ise 54 oyda kaldı. - ÇORUM