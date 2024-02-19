Süper Kupa Finali İptal Edilmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Süper Kupa Finali İptal Edilmedi

Süper Kupa Finali İptal Edilmedi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Süper Kupa iptal edildi' iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Süper Kupa Finali, Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nisan ayında yapılması planlanan final maçı, takımların fikstür sıkışıklığı olmaması için belirlenmiştir. Kamuoyuna yapılan resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle vurgulanmıştır.

19.02.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Süper Kupa iptal edildi" iddiaları doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Süper Kupa iptal edildi' iddiaları doğru değildir. 29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Süper Kupa, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Süper Kupa Finali İptal Edilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:35:44. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Kupa Finali İptal Edilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement