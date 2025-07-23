Suriye, Türkiye'den Savunma Desteği İstedi

MSB Kaynakları: ( Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına ilişkin) Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.