Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan\'ın adaylığı düşürüldü

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, adaylığının düşürülmesiyle ilgili, "İnsanların seçme ve seçilme hakkına saldırmanın, siyaset yapma hakkına saldırmanın CHP'nin siyasal anlayışıyla nasıl bir ilişkisi var" dedi.
CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan adayı olan Bozdoğan'ın adaylığına eski partisinin yaptığı itiraz sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin, "Bir kimse bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" hükmünü gerekçe göstererek Bozdoğan'ın adaylığına yaptığı itirazı değerlendirdi. Seçim kurulundaki DEM, MHP, CHP ve İYİ Parti üyelerinin imzalarıyla Bozdoğan'ın adaylığı düşürüldü. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve diğer iki kamu görevlisi ise Bozdoğan'ın adaylığının düşürülmemesi yönünde oy kullanıp muhalefet şerhi yazdı. Muhalefet metninde, "Haluk Bozdoğan'ın 20 Şubat tarihinde Memleket Partisi tarafından verilen aday başvurusunda Tarsus Belediye Başkan adayı olduğu, esasen siyasi partinin yetkili kurulu marifetiyle merkez yoklaması şeklinde yaptığı aday tespiti işlemi seçim kurullarının yönetim ve denetimi dışında gerçekleştirildiğinden, siyasi partilerin iç işleri niteliğini taşıdığı" değerlendirmesi yapıldı. Muhalif üyeler, bu nedenle Bozdoğan'ın adaylığının iptal edilemeyeceği yönünde karar verdi.
"Halkın iradesine saygı duyulması gerekiyor"
CHP'den 11 Ocak'ta istifa ettiğini belirten Bozdoğan, kararla ilgili, "Ellerindeki kemik testeresiyle insanların seçme ve seçilme hakkına saldırmanın, siyaset yapma hakkına saldırmanın CHP'nin siyasal anlayışıyla nasıl bir ilişkisi var. Can Atalay'a siyaset özgürlüğünü savunur görünenlerin, kendisinden istifa eden insanların başka bir partiden veya bağımsız aday olmasını engelleyerek, onların siyaset yapma hakkını engellemek isteyerek, bu emellerini bizzat seçim kurullarına başvurarak belgeleyenlerin, toplumla, siyasetle, özgürlükle, demokrasiyle, hakla hukukla bir ilgileri olamaz. Üstelik ortaya çıktı ki, hukukçu olmalarına rağmen, idealleştirilmiş ne kadar değer varsa hiçbiriyle ilgileri kalmamış. Kaybettiklerini anlayınca, Atatürk'ün partisine her türlü zararı verebilecekleri gerçeğini bile göremeyecek kadar gözlerini hırs bürüdü. Bu mantıkla nasıl bir siyasi başarı bekliyorlar? Böyle bir şansları yok. Bunlar çöküş öncesi gelen çatırtı sesleri."
Halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini ifade eden Bozdoğan, demokrasiye ve siyasete yapılan her türlü saldırının kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.
Ne olmuştu
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, aday adaylık sürecinde CHP'den belediye başkan adaylığı için başvuru yapmış, ardından aday gösterilmeyince önce bağımsız, sonra da Memleket Partisi'ne geçerek adaylığını duyurmuştu. Bozdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere girmek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. - MERSİN
Son Dakika › Politika › Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın adaylığı düşürüldü - Son Dakika
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