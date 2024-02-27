Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan İtiraz Dilekçesini Teslim Etti - Son Dakika
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Politika

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan İtiraz Dilekçesini Teslim Etti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan İtiraz Dilekçesini Teslim Etti

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini teslim etti. Bozdoğan, seçme ve seçilme hakkına yönelik yapılan saldırılara karşı adil bir sonuç almayı umduklarını belirtti.

27.02.2024 13:27  Güncelleme: 13:33
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Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na itiraz dilekçemizi teslim ettik. Seçme ve seçilme hakkımıza yönelik yapılan bu saldırılara karşı, hukukun üstünlüğüne olan inancımızı koruyarak, adil bir sonuç almayı umuyoruz" dedi.

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı olan mevcut Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, adaylığının eski partisinin itirazı sonucunda düşürülmesine karşı Mersin İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini teslim etti. Dilekçe sonrasında Başkan Bozdoğan, açıklama yaptı. Bozdoğan şunları kaydetti:

"Demokratik haklarımıza yapılan saldırılara karşı kararlı bir duruş sergilemek adına, Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na itiraz dilekçemizi teslim ettik. Seçme ve seçilme hakkımıza yönelik yapılan bu saldırılara karşı, hukukun üstünlüğüne olan inancımızı koruyarak, adil bir sonuç almayı umuyoruz. Demokratik değerlere ve halkın iradesine saygı duymayanların, antidemokratik çabalarına karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Hukukun gerekli cevabı vereceğine olan inancımız tamdır ve bu sürecin adil bir şekilde sonuçlanacağına olan güvenimiz tamdır. Halkımızın desteği ve dualarıyla, demokratik haklarımızı korumak adına yürüttüğümüz bu mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz. Demokrasiden ve adaletten asla taviz vermeyeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyuruyor, destekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan İtiraz Dilekçesini Teslim Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan İtiraz Dilekçesini Teslim Etti - Son Dakika
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