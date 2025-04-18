Tatar'dan Seçim Anketlerine Değerlendirme - Son Dakika
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Politika

Tatar'dan Seçim Anketlerine Değerlendirme

Ersin Tatar, anketlerin Türkiye'nin desteğiyle yürütülen politikalara sahiplenildiğini belirtti.

18.04.2025 20:36
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak yapılan anketlerde, 4,5 yıldır egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü temelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin de tam desteği ile yürüttüğümüz politikamızın halkımız tarafından sahiplenildiğini görmek bizleri gururlandırmaktadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkedeki gelişmeler ve son günlerde paylaşılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatar, iki devletli çözüm vizyonunu engellemek amacıyla uzun süredir tarihte eşi benzeri görülmemiş küresel bir abluka ile karşı karşıya olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, bu ablukaya karşı verdikleri mücadeleyi sekteye uğratmak için ülkede yapay gündemler oluşturulduğunu ve kendilerini oyalamaya, etkisiz hale getirmeye çalışıldığını kaydetti. Bazı siyasetçilerin de bu "tezgahlanan kirli oyuna" hizmet eder şekilde davrandığını belirten Tatar, "Halkımızın, yapay gündemlerle bölerek ayrıştırmak isteyenlere karşı her daim uyanık şekilde hareket edeceğine olan güvenim tamdır" diye konuştu.

"Türkiye'nin tam desteği ile yürüttüğümüz politikamızın sahiplenildiğini görmek bizleri gururlandırmaktadır"

İki devletli çözüm vizyonunun bugüne dek elde ettiği kazanımları daha da ileriye taşımak amacıyla sürdürülen atak diplomasi çalışmalarına halkın güçlü şekilde sahip çıkmaya devam etmesini beklediğini belirten Tatar, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak yapılan anketlerde, 4,5 yıldır egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü temelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin de tam desteği ile yürüttüğümüz politikamızın halkımız tarafından sahiplenildiğini görmek bizleri gururlandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kamuoyu araştırması yapan şirketlerin anket sonuçlarının halkın kendisine duyduğu güveni gösterdiğini vurgulayan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen iki devletli çözüm siyasetine olan desteği açıkça ortaya koymaktadır ve bu durum bizleri cesaretlendirmektedir. Demokrasilerde halkın iradesinin üstünde hiçbir güç olamaz. Bu destek, hem yerelde hem de uluslararası alanda elimizi güçlendirmektedir" şeklinde konuştu.

"Ortaya koyduğumuz vizyon, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle daha da ileriye taşınacaktır"

Kökleşmekte olan siyasetlerinin uluslararası toplum tarafından anlaşılmaya başlandığını ve 60 yıllık federasyon serüveninin bir fayda getirmediğini kaydeden Tatar, "Halkımızın geleceğinin ipotek altına alınmaması ve ambargolar altında ezilmemesi için ortaya koyduğumuz vizyon, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle daha da ileriye taşınacaktır" dedi.

Günlerdir sağduyu çağrısı yapmalarına rağmen bazı kesimlerin yaşananları politize etmeye çalışmasının manidar olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Geçmişte belli zamanlarda yakılan barış ateşlerinin, bugün, adını değiştirerek her gün yakılmaya devam edilmesi de başka manidar bir durumdur. Hassasiyetlerin arkasına sığınıp bu durumu politize ederek seçim öncesinde avantaja çevirme çabaları inanıyorum ki halkta bir karşılık bulmayacaktır" diye konuştu.

"Halkımız, hassas konuların politikaya alet edilmesine izin vermeyecektir"

Kıbrıs Türk halkının zeki bir halk olduğunu söyleyen Tatar, "Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerine tarih boyunca saygı duymuş olan halkımız, hassas konuların politikaya alet edilmesine de izin vermeyecektir. Cumhurbaşkanı olarak, sağduyu ve saygı çerçevesinde, tarafların ortak akılla bir uzlaşıya varacaklarına olan inancım tamdır. Kimse Kıbrıs Türk halkının bölünmesini ve ayrışmasını arzulamamaktadır. Bu düşüncelerle, halkımıza, politikamıza ve bize sahip çıktığı için teşekkür eder, herkesi sevgi, saygı ve hoşgörü içinde hareket etmeye davet ederim" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tatar'dan Seçim Anketlerine Değerlendirme - Son Dakika

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