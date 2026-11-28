Tayvan'da halk, belediye başkanları, meclis üyeleri ve diğer yerel liderleri belirlemek üzere yerel saatle 08.00'de oy kullanmaya başladı.

Tayvan halkı, yerel seçimler için sandık başına gitti. 22 şehir ve ilçede belediye başkanları, meclis üyeleri ve diğer yerel liderlerin belirleneceği seçimde oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Yaklaşık 19.6 milyon seçmen için okullarda, tapınaklarda ve toplum merkezlerinde kurulan sandıklar, saat 16.00'da (TSİ 11.00) kapanacak.

Taipei belediye başkanlığı yarışı

Ana muhalefetteki Kuomintang'ın (KMT) kalesi olan başkent Taipei'deki belediye başkanlığı seçimi, en önemli yarışlardan biri. KMT'li Belediye Başkanı Chiang Wan-an, iktidardaki Demokratik İlerici Parti'den (DPP) Puma Shen ile karşı karşıya.

4 yıl önceki son yerel seçimlerde KMT 14 şehir ve ilçeyi, DPP 5 şehir ve ilçeyi, diğer partiler veya bağımsızlar ise 3'ünü kazanmıştı. Bugünkü oylamanın ardından 2028 yılının başlarında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için hazırlıklar da hız kazanacak.

Çin'in baskısı

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, oylamayı yakından takip ediyor. KMT, Çin ile daha yakın ilişkileri savunurken, iktidardaki DPP Çin'in egemenlik iddialarını reddediyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Cuma ve Cumartesi günleri arasında Çin ordusuna ait savaş uçaklarının Tayvan'a doğru yaklaşık 33 sorti gerçekleştirdiğini kaydetti.