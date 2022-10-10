Tayvan Lideri Tsai Ing-wen: "Egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz" - Son Dakika
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Tayvan Lideri Tsai Ing-wen: "Egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz"

10.10.2022 14:04
Tayvan Lideri Tsai Ing-wen: "Egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz"

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 111. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Tayvan'ın egemenliğinden taviz vermeyeceğiz" dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 111. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Tayvan'ın egemenliğinden taviz vermeyeceğiz" dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin Cumhuriyetinin 111. kuruluş yıl dönümünde ulusa sesleniş konuşması yaptı. Pekin yönetimine mesaj gönderen Tsai, savaş istemediklerini Çin ile ortak zeminde buluşarak Tayvan boğazında barışın korunması gerektiğini ifade etti. Tayvan olarak egemenliklerinden taviz vermeyeceklerini vurgulayan Tsai, "Savaş bir seçenek olmamalıdır" dedi.

Son dönemde Tayvan çevresinde artan Çin askeri hareketliliğine de değinen Tsai, Pekin yönetiminden Tayvan demokrasisine saygılı olmalarını istedi. Ayrıca Tsai, Hint ve Pasifik sularında güvenliği ve istikrarı korumak için müttefikleriyle birlikte çalışma taahhüdünde bulunurken, Tayvan'ın füzeler ve deniz araçları ürettiğini, asimetrik savaş yeteneklerini geliştiren mobil silahlar ile savunmasını güçlendirdiğini açıkladı.

Tayvan krizi

Tayvan'ı kendi toprağı olarak kabul eden Çin hükümeti, herhangi bir bağımsızlık teşebbüsünde Tayvan'a savaş açacağını kaydetmişti. Tayvan yönetimi ise kendisini Çin'den bağımsız olarak görüyor. Resmi adı Çin Cumhuriyeti olarak bilinen Tayvan'daki hükümet, dünyada sadece 14 ülke tarafından tanınıyor. - TAİPEİ

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Pekin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tayvan Lideri Tsai Ing-wen: 'Egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz' - Son Dakika

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