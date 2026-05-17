TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polislere başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüphelinin ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polis memurları için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görevi esnasında şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
