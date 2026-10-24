TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yunanistan'ı seçilmiş müftüleri tanımaya çağırdı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yunanistan'ı seçilmiş müftüleri tanımaya çağırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yunanistan'ı Lozan yükümlülüklerine riayet etmeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırdı. Kurtulmuş, bu uygulamaları kabul edilemez olarak nitelendirerek Yunanistan'dan derhal vazgeçmesini istedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: " Yunanistan'ı, Lozan yükümlülüklerine riayet etmeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz"
Kaynak: AA
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