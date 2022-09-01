TBMM Başkanı Şentop, Slovakya'nın Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovakya'nın Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Slovakya Ulusal Konseyi Başkanı Boris Kollar'a tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Slovakya Milli Günü'nü kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Slovakya ile mevcut ikili ilişkilerimizin ve iş birliğimizin her boyutuyla daha da geliştirilmesi için gayret göstermeye hazır olduğumuzu, bu çerçevede parlamentolarımız arasındaki temas ve ziyaretlerin de artmasını hedeflediğimizi ifade etmek isterim. Bu vesileyle zatıalilerinize ve şahsınızda Slovakya Ulusal Konseyi'nin kıymetli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."