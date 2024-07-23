TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, kongrenin milletin varoluş mücadelesinde dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in ikinci asrında barış ve adalet temelinde mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

23.07.2024 10:00
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şanlı ecdadımızdan ve tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, barış ve adalet temelinde mücadelemizi aksatmadan sürdürerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Kongresi'nin, milletin milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde verdiği varoluş mücadelesinin dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Kongre'nin, ulusal egemenliğin tecelli edeceği güçlü bir Meclis'in temel taşlarını döşediğini, bağımsızlık yolunda Kuvayımilliyeye sağladığı güç ve cesaretle tarihe yön verdiğini belirtti.

Kurtulmuş, 23 Temmuz 1919'da Kongreyi toplayan azim ve iradenin, işgale karşı mücadele edileceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Milli sınırlar içinde vatanın bütünlüğü kabul edilmiş, manda ve himaye kesin bir şekilde reddedilmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda vatan ve hürriyet sevdası özellikle vurgulanmıştır. Şanlı ecdadımızdan ve tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, barış ve adalet temelinde mücadelemizi aksatmadan sürdürerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

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