Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti - Son Dakika
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Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti

28.06.2022 16:52

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, KKTC- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs davasının arkasında durduğunu belirterek, "Kıbrıs davası, TBMM'de farklı siyasi partilerin birlikte hareket ettiği milli davadır." dedi.

Kıbrıs'ta, egemen eşitliğe dayalı, eşit statülü bir çözüm olmadıkça barışın sağlanamayacağını vurgulayan Şentop, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun belli olduğunu, haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi.

KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay da Kıbrıs Türk halkının tarifsiz acılar çekerek bugünlere geldiğini ifade ederek, Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissetmenin önemini belirtti.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti - Son Dakika

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