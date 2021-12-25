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TBMM Başkanı Şentop, Libya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Libya Milli Günü'nü kutladı

25.12.2021 10:50
TBMM Başkanı Şentop, Libya Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Günü dolayısıyla Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El-Meşri ve Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'ye ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

TBMM üyeleri ve şahsı adına Libya'nın Milli Günü'nü kutlayan Şentop, Libya'nın kalıcı istikrar, barış ve huzura bir an önce kavuşmasının Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu belirtti. Şentop, "Ortak tarih ve kültürümüz ile halklarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarından kuvvetini alan ilişkilerimizin, karşılıklı gayretlerimizle ve iş birliğimizle güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin yanında yer alacağımızı bilmenizi isterim." ifadelerine yer verdi.

İki ülke parlamentoları arasında diyalog ve iş birliğinin gelişmeye devam edeceğine emin olduğunu vurgulayan Şentop, Libya halkının huzur ve refahı için iyi dileklerini iletti.

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Mustafa Şentop, Türkiye, Milli, Libya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Libya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika


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