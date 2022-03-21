Jüri, 487 başvuru içinden 23 Nisan şarkısını seçecek - Son Dakika
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Jüri, 487 başvuru içinden 23 Nisan şarkısını seçecek

21.03.2022 13:46
Jüri, 487 başvuru içinden 23 Nisan şarkısını seçecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen ve başvuruları tamamlanan '23 Nisan Şarkısı Söz ve Beste Yarışması' için jüri üyeleri değerlendirmelere başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen ve başvuruları tamamlanan '23 Nisan Şarkısı Söz ve Beste Yarışması' için jüri üyeleri değerlendirmelere başladı. Jüri, Meclis'e ulaşan 487 başvuru içinden 23 Nisan şarkısını seçecek.

TBMM'nin açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası için yapılan etkinlikler kapsamında yer alan '23 Nisan Şarkısı Söz ve Beste Yarışması' için oluşturulan seçici kurulun toplantısının ilki Meclis'te gerçekleştirildi. TBMM'nin açılış ruhunu yansıtacak şarkı sözü ve bestelerin üretilmesi ve özgün eserler ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmaya, Türkiye'nin dört bir tarafından 487 başvuru yapıldı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen yarışmanın jürisinde, alanında uzman akademisyen ve ünlü sanatçılar yer alıyor. Yarışma sonuçları açıklanana kadar gizli tutulacak olan jüri üyeleri, başvuruları büyük bir titizlikle değerlendirmeye başladı. Seçici Kurulun değerlendirmesinin ardından yarışma tarihleri ve ödül tören tarihi www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Yarışmada birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon ödülü ise 5 bin TL olarak belirlendi. - ANKARA

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Jüri, 487 başvuru içinden 23 Nisan şarkısını seçecek - Son Dakika


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