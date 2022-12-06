TBMM'de yaşanan kavgada başı yarılan İYİ Partili Örs, yoğun bakıma alındı! Durumu ciddiyetini kuruyor

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı.

KAFASINDA ŞİŞLİK VE AÇILMA MEYDANA GELDİ

AK Partili Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın parmağındaki yüzüğün, İYİ Partili Örs'ün kafasında şişlik ve yarılmaya yol açtığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Kalp problemi de olduğu öğrenilen Örs hastaneye kaldırılırken, Meclis kapısından çıkarıldığı ve ambulansa taşındığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Öte yandan ajansların geçtiği son dakika bilgilerine göre İYİ Partili Örs hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

DÜN DE GERİLİM YAŞANMIŞTI

TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, dün kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hedef almış, bu sırada iki taraf arasında gergin anlar yaşanmıştı.