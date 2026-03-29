TBMM'de Ekonomik Düzenlemeler Görüşülecek - Son Dakika
TBMM'de Ekonomik Düzenlemeler Görüşülecek

29.03.2026 15:09
TBMM, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmeye devam edecek.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' üzerine görüşmelere devam edilecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da geçen hafta görüşmelerine başlanan ve ilk 10 maddesi kabul edilen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' görüşmeleri sürecek. Teklife göre; bedelli askerlik tutarı yüzde 25 oranında artırılacak. Kurum kazancının tespitinde, her türlü şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri, gider olarak kabul edilmeyecek. Üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumları ve bağlı kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, ilgili idarelerin talebi halinde özelleştirme kapsam ve programına alınarak özelleştirilecek. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen konutlar ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026'ya kadar defaten ödenmesi halinde bu bedele, ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak. Genel Kurul'da ayrıca 3 uluslararası anlaşma görüşülecek.

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, salı günü aileleri dinlemek üzere toplanacak. Dışişleri Komisyonu ise çarşamba günü 6 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Komisyonda ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Alt Komisyonu Başkanı Seda Gören, komisyonun faaliyetleri hakkında sunum yapacak ve komisyonda, 'ABD-İsrail'in İran'a Saldırısıyla Başlayan Savaş ve Bölgesel Etkileri' konulu sunum gerçekleştirilecek. Dilekçe Komisyonu ise Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Diğer taraftan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam etmek üzere perşembe günü toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'de Ekonomik Düzenlemeler Görüşülecek - Son Dakika

SON DAKİKA: TBMM'de Ekonomik Düzenlemeler Görüşülecek - Son Dakika
