TBMM'de 15 Temmuz anıtları darbe izlerini yaşatıyor - Son Dakika
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TBMM'de 15 Temmuz anıtları darbe izlerini yaşatıyor

12.07.2026 11:14
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15 Temmuz 2016 darbe girişiminde FETÖ tarafından bombalanan TBMM'de, hasar gören alanlar anıtlara dönüştürüldü. Dikmen Kapısı'ndaki 'TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı' ve Şeref Holü'ndeki '15 Temmuz Anı Taşı', o geceyi unutturmuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hedef aldığı TBMM'de inşa edilen iki anıt, o günü unutturmuyor.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi bombalanan TBMM'de zarar gören alanlar, güçlendirme çalışmalarının ardından olduğu gibi korundu.

FETÖ tarafından TBMM'ye ilk bombanın atıldığı Dikmen Kapısı'nın yanındaki alanda "dikilitaş" formunda anıt oluşturuldu. Bombanın düştüğü alan cam kafesle çevrelenirken, bu anıta "TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı" adı verildi.

İkinci bombanın düştüğü Şeref Holü'nde ise atılan bombanın şiddetiyle zarar gören kolonlar kalın camlarla çevrildi ve iç bahçeye anıt yapıldı. O anıta ise "15 Temmuz Anı Taşı" ismi konuldu.

Ziyaretçiler, 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi Meclis'te yaşananlara, yapılan anıtlarla şahit oluyor. Her yaş grubundan vatandaşın ve yabancı konukların ziyaret ettiği anıtlarda, darbe girişiminin izleri yer alıyor.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de 15 Temmuz anıtları darbe izlerini yaşatıyor - Son Dakika

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