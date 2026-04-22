TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi
TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi

22.04.2026 20:18
TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Hobi bahçeleri", İYİ Parti'nin "Dijital okur yazarlık", DEM Parti ve CHP'nin "Gülistan Doku soruşturması"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Sayın Başkan, dünyada artık "dijital"in sadece elektronik ortamda gelişen teknolojiye değil bağımlılığa da karşılık geldiğini, uyuşturucu ve uyarıcılar gibi teknolojinin de bağımlılık yapan maddeler arasında sayıldığını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 55 milyon güvenli internet abonesinin olduğunu, çocuk profilini tercih edenlerin sayısının ise yüzde 0,04 olduğunu belirten Taşcı, "Bu alanda da riyakarız aslında. 2017'den bu yana güvenli internet merkezi var. Kaç aile bilinçlenmek için kaç aile yardım istemek için kullandı burayı?" dedi.

Çocukları korumak için çıkartılan kanunlara işaret eden Taşcı, "Ekranda akıllı işaret var. Şiddet, korku işareti var, peki ekranın karşısında ne var? Anne, baba ve çocuklar. İşaretlere rağmen o mahsurlu yayınları izliyorlar. Aslında ekranın karşısında kocaman bir idraksizlik, bilinçsizlik sorunumuz var." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), 2024'te yürüttüğü "Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı araştırması"nı hatırlatarak, araştırmanın çarpıcı veriler sunduğunu belirtti.

Esen, "6-10 yaş grubundaki çocukların yarıdan fazlası sosyal medya kullanıyor. Bu çocukların bundan çok daha fazla oranla ellerinde cep telefonları, bilgisayarlar yani ekranlar var. Sosyal medya ile tanışma yaşları ise 6'ya inmiş durumda. Bu demek oluyor ki bir çocuk ilk harfi öğrenmeden sosyal medya ile algoritmayla yüz yüze kalıyor." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan da Türkiye'de dijital medya ile tanışma yaşının 6 yaşa kadar düştüğünü dile getirdi.

Türkiye'de milyonlarca çocuğun çok erken yaşta dijital mecralarla tanıştığını ama aynı hızda bir bilincin gelişmediğini söyleyen Olan, "Sorun tam da burada başlıyor. Kullanım yaygın, erişim kolay fakat farkındalık sınırlıdır." diye konuştu.

Olan, dijital okuryazarlığın erken yaşlarda eğitim müfredatına eklenmesini istedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye'nin sosyal medya kullanımında ve dijital mecralarda zaman geçirmede dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.

İnternet kullanımıyla birlikte verilerin de oluşturulmaya başlandığına işaret eden Öztürk, "Oluşan bu veri, dünyanın global dijital firmaları tarafından toplanmaya ve işlenmeye başladı. Bu işlenen veri, bugün bizim ne okuyacağımıza, ne göreceğimize neleri tercih edeceğimize karar veriyor. Bu konuda tek başına bir şey yapma şansımızın olmadığının da farkındayız. AB ülkeleriyle, bu konuyu önemseyen ülkelerle birlikte global teknoloji firmalarının devletimizin ve milletimizin egemenliğini ortadan kaldıran bu sınırları belirlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Okul saldırılarının tarifsiz acılar yaşattığını, yaşanan olaylardan herkesin dersler çıkarması gerektiğini belirten Şahin, yeni olumsuzluklarla karşılaşılmaması için süratle adım atılması gerektiğini ifade etti.

Hayatını kaybeden bir öğrencinin cenazesine bakanların katılmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Şahin, cenazeye AK Parti milletvekilleri ile büyükşehir belediye başkanının katıldığını aktardı. Şahin, bakanların katılmamasına ilişkin ise "İlgili ailemizle istişare yaparak böyle bir karar alındı." dedi.

"Toplantıya katılmayan milletvekillerini kınıyorum"

Yeni Yol Partisinin grup önerisinin oylaması öncesi CHP Milletvekilleri toplantı yeter sayısı istedi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime 30 dakika ara verdi.

Aranın ardından Adan, milletin iradesini temsil eden Gazi Meclis'i yönettiğini vurgulayarak, Genel Kurulda görüşülecek konunun önemine işaret etti.

Adan, "Beni, yarım saat ara vermeye mecbur bırakan, toplantıya katılmayan milletvekillerini kınıyorum. Burada sizin babanızın çocuğu yok, geleceksiniz katılacaksınız." diye konuştu.

Bu sözler üzerine bazı AK Parti milletvekilleriyle Adan arasında sözlü tartışma yaşandı. Genel Kurulda ikinci yoklamada yeterli sayının bulunması üzerine görüşmelere devam edildi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan Genel Kurulda, DEM Parti'nin Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin grup önerisi üzerine AK Parti ile DEM Parti grup başkanvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, geçmişte yaşanan bir olayı paylaşacağını belirterek, şunları söyledi:

"1945 yılında Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'ın oğlu bir doktoru öldürür. Vali Nevzat Tandoğan, bu olayı örtbas eder, başkasının üzerine atılır. Bir müddet sonra bu ortaya çıkar. Genelkurmay Başkanı istifa eder, Tandoğan intihar eder. Dolayısıyla hiçbir faili meçhul devletimize yakışmaz. Hiçbir gayrimeşru eylem Türk devletine yakışmaz. Suriye'yi 400 yıl yönettik, orada bir kişinin iffetiyle namusuyla uğraşmadık. Coniler geldiler, conilerin saldırısına uğrayan 35 bin genç kız intiharı var. Milletimiz, devletimiz büyüktür, asla faili meçhuller olmayacaktır."

Genel Kurul'da daha sonra sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

