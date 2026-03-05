TBMM'de Milli Parklar Kanunu Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Milli Parklar Kanunu Teklifi Kabul Edildi

TBMM\'de Milli Parklar Kanunu Teklifi Kabul Edildi
05.03.2026 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, Milli Parklar Kanunu'nda dört maddeyi daha kabul etti. İşlemler Doğa Koruma Müdürlüğü'ne devredilecek.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşmalar, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Yapılan görüşmelerle teklifin 4 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; 'Milli Parklar Kanunu' kapsamında kalan orman vasıflı alanlar dahil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce işlemleri yürütülen ve bedelleri tahsil edilen turizm izinleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devrediliyor. Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterliklerini alarak kurumlarında müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında bulunanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde müfettiş kadrolarına atanabilecek. Bu kapsamda müfettiş olarak atanacakların sayısı 10'u geçemeyecek. 'Turizmi Teşvik Kanunu' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce işlemleri yürütülen ve bedelleri tahsil edilen turizm izinleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devredilecek. Sözleşme hükümlerinin yürütülmesine ilişkin işlemler 1 Ocak 2026'dan itibaren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca üst hakkı tesis edilen taşınmazlara ait sözleşmelerin tarafı 1 Ocak 2026'dan itibaren sözleşmeler yenilenmeksizin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin 1'inci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesi ile ikinci bölümü üzerinde görüşmelere başlandı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi perşembe günü saat 14.00'da toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA

Politika, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Milli Parklar Kanunu Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:33:22. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Milli Parklar Kanunu Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.