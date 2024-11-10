TBMM'de Yargı ve Bütçe Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Yargı ve Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

TBMM'de bu hafta noterlik kanunu ve 2025 bütçesi görüşülecek, yeni düzenlemeler öneriliyor.

10.11.2024 16:05
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TBMM Genel Kurulunda bu hafta, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlıkların 2025 yılı bütçe ve kesin hesap raporları görüşmeleri devam edecek.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları, salı günü başlayacak. Genel Kurulda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklife göre; noterlerin ücret tarifesi mart ayı yerine ocak ayında yeniden değerlendirilerek mali takvimle uyumlu hale getirilecek. Noterliklerde yapılan işlemler için alınacak vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ve diğer işlem bedelleri kredi kartıyla ödenebilecek. Ayrıca boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden sonra 3 yıl içinde ortak hayat kuramayan çiftlerin, yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Teklife göre, casusluk eylemleri kapsamında Türkiye veya yabancı vatandaşlara yönelik bir başka ülkenin istihbarat elemanları tarafından işlenen adam öldürme, gasp, tehdit, şantaj gibi suçların yanı sıra devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine casusluk yapanlar 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Diğer taraftan Genel Kurulda, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasından kamu başdenetçisi seçecek.

BÜTÇE TOPLANTILARI SÜRECEK

Öte yandan, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda bu hafta; Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bakanlıklara bağlı kuruluşların; bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra; salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Ayrıca, partilerin grup başkanvekilleri, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Yargı ve Bütçe Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika

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