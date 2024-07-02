TBMM Dilekçe Komisyonu'nda Akran Zorbalığı Araştırılacak - Son Dakika
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Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu'nda Akran Zorbalığı Araştırılacak

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu kuruldu. Komisyon, akran zorbalığına maruz kalan çocukların başvurularını değerlendirecek ve çözüm önerileri sunacak.

02.07.2024 17:49
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TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu kuruldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Karamık, komisyona 28. Yasama Dönemi'nde 1 Temmuz itibariyle toplam 9 bin 989 başvuru ulaştığını belirterek, "Bu başvuruların 8 bin 714'ü yani yüzde 90'ı e-dilekçe üzerinden yapılmıştır. 21 başkanlık divanı toplantısında, 9 bin 370 dilekçe hakkında, 4 bin 721 başkanlık divanı kararı alınmış, 21 cetvel halinde yayınlanmıştır. 74 dilekçe ise mevzuata uygun olmadığı ya da mükerrer olduğu gerekçesiyle işleme alınmamıştır." dedi.

Komisyon çalışmalarının kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Karamık, komisyon kararlarının medyada görünürlüğünün ve toplumsal farkındalığın her geçen gün arttığına işaret etti.

Komisyonda, Isparta Eğirdir ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde Koruma Amaçlı İmar Planı ile Isparta Sütçüler ilçesi Kasımlar köyündeki maden işletmelerine yönelik vatandaşların şikayetleri hakkında verilen kararlara ilişkin itirazlar görüşüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile Isparta Belediyesi yetkilileri komisyona bilgi verdi.

Görüşmelerin ardından komisyonun, Yeşilada Mahallesi'nde ve Kasımlar köyünde yerinde inceleme yapması kararlaştırıldı.

"Akran zorbalığı" araştırılacak

Karamık, ilkokula giden çocuğu akran zorbalığına maruz kalan bir vatandaşın yaptığı başvurunun değerlendirildiğini ve ilgililerden görüş alındığını kaydederek, bu konunun Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu'nda ele alınması gerektiği görüşüne vardıklarını bildirdi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, akran zorbalığı ile ilgili çok sayıda olay ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler olduğunu anlattı. Akran zorbalığının önüne geçmek için kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Kayışoğlu, "Şiddetin çok fazla yaygınlaştığını gözlemliyoruz. Çözüm üretmek lazım. Toplumun mutabık kaldığı şiddetin gerekçelerinden biri de yayınlanan diziler ve televizyon programları olduğu bir gerçek. Bununla ilgili bir şey yapılamıyor, sonuç elde edilecek çözümler üretilemedi." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, akran zorbalığında mağdur ve fail ayrımı olmadığına, tarafların ikisinin de mağdur olduğuna işaret ederek, "Akran zorbalığı değil aslında zorbalaştırılan akranlar. 12 yaşından küçük çocukların yaşadığı sıkıntıda, ceza mevzuatının suç görmediği bir konuda fail-mağdur ayrımına girmemiz söz konusu değil. Bu konuda duyarlılık yaratacak bir çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de akran zorbalığının sadece çocuklarla sınırlı kalmadığını ergenler arasında da görüldüğünü belirterek, "Liselerde de karşılaştığımız bir durum. Bütünsel anlamda değerlendirdiğimizde 3 sac ayağı var; veli ayağı, öğretmen ayağı ve çocuğun kendi psikolojisi açısından değerlendirirsek, komisyonun en değerli sosyal çıktısı olacaktır." dedi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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