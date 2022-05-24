TBMM Genel Kurulu kapandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu kapandı

24.05.2022 19:25
TBMM Genel Kurulu kapandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplantı yeter sayısını bulamadığı için yarın toplanmak üzere kapandı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplantı yeter sayısını bulamadığı için yarın toplanmak üzere kapandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, konuşmasında ekonomik gelişmelere değindi. Enflasyonun yıl sonu öngörüsünün 11 puan arttığını belirten Usta, sonbaharın başında bu rakamların çoktan aşılacağını öne sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresindeki konuşmasına değerlendirerek, "Miçotakis, ABD Kongresinde yaptığı küstah açıklamalarla Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hedef almıştır" açıklamasında bulundu.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Sözcü gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk'ün bugün son yolculuğuna uğurlandığını hatırlatarak ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.Genel Kurul'da, İYİ Parti'nin 'Türk Kızılay' ile ilgili verdiği araştırma önergesinin görüşmelerine geçilmeden önce toplantı yeter sayısı için yoklama istendi. Yapılan oylamada toplantı yeter sayısı bulunmadı.

TBMM Başkanvekili Nimettullah Erdoğmuş, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.


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TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu kapandı - Son Dakika


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