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TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

16.12.2021 15:29
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ederek özel sektörle büyüme stratejimizi sürdüreceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ederek özel sektörle büyüme stratejimizi sürdüreceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, teklifin 15. maddesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Nebati, "Bu bütçenin odağında, insanımızın refahı ve güçlü ekonomiyle kalkınmış modern Türkiye'nin inşası vardır. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır. Nitekim yoksullukla ve gelir dağılımı eşitsizliğiyle mücadele her zaman temel önceliklerimizden biri olmuş ve ekonomik büyüme, geniş altyapı yatırımları, kapsayıcı politikalar sonucu ülkemizde yoksulluk, sosyal refah, gelir dağılımı, insani gelişmişlik anlamında önemli ilerlemeler sağlanmıştır." diye konuştu.

Eğitim bütçesinin 2022 yılında yüzde 29,4 artışla 273,5 milyar liraya ulaştığını bildiren Nebati, Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık sektörüne ayrılan toplam kaynağı yüzde 27,8 artışla 304,6 milyar liraya, sosyal yardım harcamaları için ayrılan kaynağı ise yüzde 28,3 artışla 104,2 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

"İnsan odaklı bir bütçedir"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca gençlik programına tahsis edilen kaynak 876,2 milyon liraya, kadının güçlenmesi programına ayrılan kaynak 943 milyon liraya, çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programına ayrılan kaynak 5,3 milyar liraya çıkarılmıştır. Bütçemiz tüm vatandaşlarımızın refahını amaçlayan insan odaklı bir bütçedir. Reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ederek özel sektörle büyüme stratejimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda reel kesim destekleri için bütçemizden 68,9 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bütçeden İstihdam Programı'na ise 44,6 milyar lira doğrudan kaynak ayırıyoruz. Bu kapsamda üretim ve istihdamın desteklenmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken 35,2 milyar lira tutarındaki işveren primini bütçemizden karşılıyoruz. Diğer taraftan, KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla destek olmak amacıyla bütçeden 1,8 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yatırımı ve istihdamı artırmaya yönelik olarak 2,9 milyar lira teşvik veriyoruz. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yatırımcıları desteklemeye devam ediyoruz. Bu destek için 2022 yılı bütçesinde 6,2 milyar lira kaynak ayırıyoruz."

-"Yatırım ödenekleri 2022'de 147,6 milyar liraya ulaştı"

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde yatırımlara ayırdıkları kaynakları önemli düzeyde artırdıklarına işaret eden Nebati, 2021 yılında 113,3 milyar lira olan yatırım ödeneklerinin, 2022 yılında 147,6 milyar liraya ulaştığını belirtti. Nebati, bu kapsamda, yüksek katma değer yaratan, istihdamın artırılmasına ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan, özel sektör yatırımlarının üretken kapasitesini yükselten kamu yatırımlarını da hayata geçirmeye devam edeceklerini anlattı.

Hayat tabloları ve göç istatistikleri hesaplanırken ölüm verisi kullanıldığına dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Ölüm istatistiklerinin elde edildiği kurumların idari kayıtlardaki çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması nedeniyle Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri 2020 Haber Bülteni yayımlanmamıştır. Hayat tabloları ve göç istatistikleri de Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri 2020 Haber Bülteni'nin yayınlanması sonrasında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklifin 15. maddesi kabul edildi.

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Vefat, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika
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