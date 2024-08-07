TBMM Heyeti İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı davasına müdahil oldu

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılandığı davaya müdahil olmak üzere TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan'dan oluşan heyetimiz başvurusunu yapmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçuyla yargılandığı davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, davaya dahil olmak üzere TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan'dan oluşan heyetin başvuruda bulunduğunu aktardı. Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil olmak üzere TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan'dan oluşan heyetimiz başvurusunu yapmıştır. Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, Filistin davasının geleceği açısından somut ve tarihi bir adım olmuştur.

İsrail'in, soykırım suçu için uluslararası mahkemelerde yargılanması, Netanyahu işlediği suçlar karşısında hak ettiği en ağır cezayı alması için çalışmalarını sürdüreceklerini de kaydeden Kurtulmuş, "Milli davamız olarak gördüğümüz Filistin davasını her platformda savunmaya, başkenti Kudüs olan özgür Filistin devleti kurulana kadar tüm insanlık cephesiyle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA