TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kırıkkale ve Keskin Ceza İnfaz Kurumları ile Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını görüştü.

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyona yapılan bireysel başvurulara ilişkin bilgiler paylaşan Çavuşoğlu, 27. Yasama Dönemi'nde, 19 Ocak 2022 itibarıyla 9 bin 515 başvurunun yapıldığını ve bunlardan 438 başvurunun ise işleme alınmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, başvuruların ceza infaz kurumları, yargının işleyişi, sağlık ve sosyal güvenlik gibi farklı konularda yapıldığını belirtti.

Birçok uluslararası metinde ve iç hukuk düzenlemelerinde cezaların infazında insan onurunun korunmasının zorunlu olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tam da bu noktada devletin hukuk düzenini koruyucu ve kollayıcı işlevi ile toplum ve ceza infaz kurumlarının düzeninin korunması ve bireysel olarak da hükümlü ve tutukluların güvenliklerinin sağlanması gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda cezaların infazında insan onuruna saygılı olunması zorunluluğu ile toplum ve kurum düzeninin sağlanması gerekliliği arasındaki dengenin sağlanması, infaz hukukunun ana karakterini oluşturmaktadır."

Görüşmelerin ardından, Kırıkkale ve Keskin Ceza İnfaz Kurumları ile Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporları komisyonda kabul edildi.