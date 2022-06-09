TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika
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TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

09.06.2022 16:29
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı.

Komisyona Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı Banu Ekinci, Türkiye'de 8 milyon 65 yaş üstü bireyin olduğunu, 2080 yılında ise her 4 kişiden birinin 65 yaş üstü olacağını söyledi.

Bu nedenle tüm sağlık planlarının 65 yaş üstü bireylere yönelik yapılması gerektiğini belirten Ekinci, Türkiye'de nüfus piramidinin gittikçe değiştiğini, kadın yaşlı sayısının arttığını dile getirdi.

Karadeniz bölgesi ile orta Anadolu'nun bazı illerinde 65 yaş üstü nüfusun belirgin olarak fazla olduğunu aktaran Ekinci, Ege'de ise Çanakkale, Aydın ve Muğla'da 65 yaş üstü nüfusun fazla olduğunu anlattı.

Tüm yaş grupları için ölüm nedenlerini incelediklerini, dolaşım sistemi bozuklukları, kanser, solunum sistemi hastalıklarının en sık karşılaşılan ölüm nedenleri arasında yer aldığını söyleyen Ekinci, yaşlılarda ölüm nedenleri arasında alzaymırın payının yüzde 4,3 olduğunu kaydetti.

Vatandaşlarda her 3 kişiden 1'inde kronik rahatsızlık olduğunu anlatan Ekinci, birden çok kronik hastalığı olan kişi sayısının 45-54 yaş gurubunda yüzde 31 iken 65 yaş üstünde bu oranın yüzde 14,3 olduğunu ifade etti.

Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı Ekinci, "Beklenen yaşam süresine göre, şu anda doğan bir kız bebek 80, erkek bebek ise 78 yaşına kadar yaşıyor ancak sağlıklı olarak 58 yaşına kadar yaşayabiliyoruz. 58 yaşından sonra kronik hastalıklar başlıyor ve sağlığımızı kaybederek süreci hastalıklarla uğraşarak tamamlamak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Ekinci, yaşlılar konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Komisyonda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Zülfikar Akelma, Türkiye Kızılay Derneği Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Pınar Koçatakan yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

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