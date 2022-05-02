TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı

02.05.2022 16:33

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanlığında davullu zurnalı bayramlaşma Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı

Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanlığında davullu zurnalı bayramlaşma

İSTANBUL - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı. Mustafa Sarıgül, "Bütün Türkiye'de affedeceğiz, kucaklayacağız ve barışacağız. Bütün Türkiye'yi de bu barışla büyüteceğiz" dedi.

TDP İstanbul İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi. Partinin Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, başkanlık binası önünde davul zurna ile karşılandı. Dışarıda bekleyen vatandaşlarla selamlaşıp bayramlaşan Sarıgül, parti binasına girerek törene katıldı. Burada da partililerle bayramlaşan Mustafa Sarıgül, daha sonra bayram mesajını açıkladı.

"Affet Türkiye'm, affet Türkiye'm"

Partisinin bayramlaşma programında konuşan Sarıgül, "Bir ay boyunca tutmuş olduğumuz oruçları Rabbim en güzel katında makbul eylesin. Bu ayda yapmış olduğumuz duaları, İnşallah halisane duygularla yaptığımız için, Rabbim en güzel katında makbul eylesin. Hepimizin en güzel duası ve mutluluğu, ülkemizin mutluluğu, ülkemizin güzelliği, ülkemizin bir değişime bir dönüşüme ihtiyacı olduğudur. Bunu İnşallah en güzel şekilde sağlayacak olanlar İnşallah Türkiye Değişim Partisinde yavaş, emin ve kararlı adımlarla oluşmaktadır. Türkiye Değişim Partimizin bayram mesajı, şu anda anneler için, babalar için, anneanneler, babaanneler içindir. Güzel Türkiye'm, cennet Türkiye'm, şefkatli Türkiye'm, vefalı Türkiye'm, gönlü geniş Türkiye'm, affet Türkiye'm, affet Türkiye'm. Bütün Türkiye'de affedeceğiz, kucaklayacağız ve barışacağız. Bütün Türkiye'yi de bu barışla büyüteceğiz" dedi.

"Şu anda 325 bin tutuklu ve mahkum var, onlar kader mahkumları"

Mustafa Sarıgül konuşmasının devamında cezaevindeki mahkum ve tutuklulara değinerek, "Ülkemizde geniş ölçekli bir toplumsal barışa ihtiyaç var. Ülkemizde geniş çerçeveli bir kardeşlik hukukuna ihtiyaç var. Kardeşlik hukukunu önce partimizde, toplumsal barışı bütün partilerde ve ülkemizde sağlayacağız. İnanın ki ayrıştırmayan, kötülemeyen, karalamayan, sorunlara problem değil çare bulan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Şu anda 325 bin tutuklu ve mahkum var. Onlar kader mahkumları. Neden içerideler? Hayatın şartları, ekonomik sıkıntılar, koşullar. Biz, düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın, incinsen de incitme diyoruz. Bizim çağrımız, ülkemizdeki kırılan dökülen, çeşitli nedenlerle kıyıda köşede kalmış binlerce yurttaşımızı bir sevgi içinde toplamak içindir" şeklinde konuştu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı

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MUSTAFA SARIGÜL PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI MUSTAFA SARIGÜL PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI TDP Genel Başkanı Sarıgül bayramlaşma programında konuştu TDP Genel Başkanı Sarıgül bayramlaşma programında konuştu

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı - Son Dakika


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