Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Seçimlerde Tekkeköy Halkının Desteğiyle Tarih Yazacak

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, "Aynı amaç için omuz omuza yürüyüp, ilçemizi daha ileri götürmek adına bizlerle birlikte emek veren Tekkeköy sevdalısı hemşehrilerimizin desteğiyle 31 Mart'ta hep birlikte tarih yazacağız" dedi.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar; Kerimbey, Çınaralan, Bakacak ve Çayleyik mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Gittiği tüm mahallelerde miting havasında coşkulu bir kalabalıkla karşılaşan Togar, "Geleceğe güvenle yürümek için hep birlikte doludizgin ilerliyoruz. Gördüğümüz destekler ile anlıyoruz ki geçen 10 yılda çok şey başarmışız. Bizler bu ilçede doğduk, burada hayat bulduk. Her geçen gün Tekkeköy aşkıyla yanıp tutuştuk. Bu sevgiye layık olmaya ve ilçemiz için gece gündüz demeden siz değerli insanlarımızla buluşmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
"İlk günkü aşkla" diyerek yola çıkan Togar bu sevdanın 31 Mart'ta da bitmeyeceğini ifade ederek, "Yarınları istişareler ve ortak akıl çerçevesinde hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Aynı amaç için omuz omuza yürüyüp, ilçemizi daha ileri götürmek adına bizlerle birlikte emek veren Tekkeköy sevdalısı hemşehrilerimizin desteğiyle 31 Mart'ta hep birlikte tarih yazacağız" şeklinde konuştu.
Başkan Togar'a yaptığı buluşmalarda, YRP Tekkeköy İlçe Başkanı Mustafa Durmuş Yıldırım ve Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya eşlik etti. - SAMSUN
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