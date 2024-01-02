 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekkeköy Belediye Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekkeköy Belediye Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Tekkeköy Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı. Meclis üyeleri, yeni yıla ilişkin dilek ve temennilerini paylaştı.

Tekkeköy Belediye Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
02.01.2024 - 15:23,
Abone Ol

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi 2024 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Tekkeköy Belediye Meclisi 2024 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı Meclis Başkanvekili Aydın Karmil yönetiminde gerçekleştirildi.

12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı. Maddeler komisyonlara havale edildi. Toplantıda meclis üyeleri yeni yıla ilişkin dilek ve temennilerini dile getirdi.

Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, "2023 yılını geride bıraktık. 2024 yılı ve ilerideki tüm zamanların ilçemize, ülkemize, insanlık alemine hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah huzurun, mutluluğun adaletin ön planda olduğu, çocukların kadınların katledilmediği bir yıl ve yılları yaşamayı temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tekkeköy, Aydın, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tekkeköy Belediye Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:58:26. #1.12#
SON DAKİKA: Tekkeköy Belediye Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement