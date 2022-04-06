The Guardian: Çin'in Önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi "Küresel Güney"De Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika

LONDRA, 6 Nisan (Xinhua) — ABD'deki People's Action kurumunun bir projesi olan Justice Is Global'ın (Adalet Küreseldir) yöneticisi Tobita Chow ve Boston Üniversitesi Küresel Kalkınma Politikaları Merkezi'nde Global China doktora sonrası araştırmacısı olan Jake Warner tarafından ortak şekilde kaleme alınan Pazartesi günkü makalede, "Bu temel yatırımlar batılı yatırımcılar ve kalkınma ajansları tarafından on yıllardır ihmal ediliyor" dendi. Makalede, "Çin'in küresel vizyonu, bazı açılardan zengin ülkelerin gücüne ve liberal uluslararası düzenin serbest piyasa ilkelerine kafa tutuyor, ama aynı zamanda da insanlığın karşı karşıya olduğu en zorlu ve istikrasızlığa yol açan problemlerin bazılarının çözülmesi umudunu da elinde barındırıyor" ifadelerine yer verildi.

Makalede, "Yeni bir küresel düzen uygulamaktan uzak olan Çin, Batı'yı statükoyu yeniden biçimlendirirken birlikte çalışmaya çağırıyor" yorumunda da bulunuldu. Altyapı ve diğer kamu hizmetlerinde ABD-Çin işbirliğinin artırılması çağrısında da bulunan makalede, bunun "hem gelişmekte olan ülkelerin yararına olabileceği hem de büyük güçler düşmanlığına adil, sürdürülebilir ve barışçıl bir alternatif sunabileceği" kaydedildi.