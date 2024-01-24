 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehir içi trafiğine yeni çözümler üretmek için çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehir içi trafiğine yeni çözümler üretmek için çalışmalarına devam ediyor

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, üniversite hocalarıyla birlikte şehir içi trafiğine yönelik inceleme ve proje çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Yapılacak çalışmalarla Tokat'ın trafiğiyle ilgili önemli adımlar atılacağını belirten Eroğlu, alt geçitler, üst geçitler, yeni yollar açılması, yeşil dalga çalışması ve otopark alanlarının artırılması gibi konuların üzerinde durulacağını ifade etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehir içi trafiğine yeni çözümler üretmek için çalışmalarına devam ediyor
24.01.2024 - 09:49,
Abone Ol

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; Gebze Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Halit Özen, İstanbul Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Muhammed Ziya Paköz ve Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte Tokat şehir içi trafiğine yeni çözümler üretmek amacıyla inceleme ve proje çalışmalarına devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinden akşam mesai saati bitişine kadar şehrin ana arterleri başta olmak üzere şehrin dört bir yanında inceleme ve araştırma yapan ekiple bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çok farklı ve yenilikçi uygulamalara imza atacaklarını belirtti.

Ulaşım alanında yetkin, etkin ve ciddi akademik çalışmalara imza atmış hocaları İstanbul'dan Tokat'a davet ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren şehrimizin ana arter yollarını, kavşaklarını, trafiğin tıkandığı alanları gezdik, inceledik. Şu anda da incelemeye devam ediyoruz. Yapacağımız çalışmalarla inşallah Tokat'ımızın trafiğiyle ilgili önümüzdeki 5 yıllık süreçte ciddi adımlar atacağız. Bu adımları atarken de tabii ki profesyonel desteklerle, en doğru ve en ciddi netice alacağımız planlarla adım atacağız. Alt geçitler, üst geçitler, yeni yollar açılmasıyla ilgili konularımız var. Trafiğin tek yön ve çift yön olacağı alanlar var. Yeşil dalga çalışmamız ve şehir merkezinde otopark alanlarının artırılmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Toplu taşımayla ilgili yeniliklere açık ayrı çalışmalarımız olacak. Çok başlıkta ciddi anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı ete kemiğe büründürüp halkımızla paylaşacağız. Daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde gideceğiniz yerlere ulaştıracak bir anlayışla çalışmalarımızı yapmış olacağız" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, İstanbul, Tokat, Ulaşım, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehir içi trafiğine yeni çözümler üretmek için çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


10:19
Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15
Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor! Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01
Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor

Son Dakika
10:19 Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü
10:01 Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:50:37. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehir içi trafiğine yeni çözümler üretmek için çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement