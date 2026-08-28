Tokayev: Kazakistan'ın Uluslararası İtibarı Önemli

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kurultay'ın ilk oturumunda yaptığı konuşmada, "Uluslararası siyasette önemli ölçüde etkisi bulunan önde gelen küresel güçlerin ülkemizin tutumunu dikkate alması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kazakistan'ın yeni yasama organı Kurultay'ın ilk oturumu gerçekleştirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, birinci dönem Kurultay'ın ilk oturumunda yaptığı konuşmada, dünyada mevcut durumun son derece karmaşık ve öngörülemez olduğunu belirterek, "Küresel çalkantıların ve karşılıklı güven eksikliğinin yaşandığı bir dönemde Kazakistan'ın uluslararası alandaki yüksek itibarının korunması önemlidir. Uluslararası siyasette önemli ölçüde etkisi bulunan önde gelen küresel güçlerin ülkemizin tutumunu dikkate alması büyük önem taşımaktadır. Ulusal çıkarlarımızı koruma yönünde belirlediğimiz çizgiyi, barış, dostluk ve karşılıklı yarara dayalı ortaklık değerlerini teşvik ederek sürdüreceğiz. Sonuç olarak, tüm bu başarılar, yalnızca ortak hedeflere ulaşma konusunda milletimizin kenetlenmesi ve vatandaşlarımızın birlik içinde hareket etmesi sayesinde mümkün olmuştur" ifadelerini kullandı.

Tokayev, ülkesinin ana gücünün ve stratejik avantajının halkın sarsılmaz birliği ve ruhu olduğunu söyleyerek, "İlerici bir devlet olarak yüksek hedeflere ulaşmaya çalışmalıyız. Küçük çekişmeler ve sosyal ilgisizliğe dikkat vermeden emin adımlarla ilerlemeliyiz. Net eylem planımız var ve nereye doğru ilerleyeceğimizi tam olarak biliyoruz. En önemlisi kendi gücümüze inanmalıyız ve özenle çalışmalıyız" dedi.

Tokayev, hükümeti feshetti

Öte yandan Tokayev, 23 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni tek meclisli parlamentonun oluşturulmasıyla, Oljas Bektenov'un başkanlığındaki hükümetin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Yeni hükümet üyeleri belirlenene kadar mevcut hükümet üyelerinin görevlerini vekaleten sürdüreceği bildirildi.