Toprak Koruma Yasa Teklifi Meclis'te Tartışıldı

TBMM Genel Kurulunda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, teklifle ilgili etki analizi yapılmadığını, iktidarın kanun yapmada izlediği toptancı ve torbacı anlayışıyla teklifin Genel Kurul'a getirildiğini savundu.

Özdağ, teklifte veteriner hekimler için getirilen para cezaları ile hayvan nakillerinde belirlenen kuralların ihlalinde verilen para cezalarının fahiş ve orantısız olduğunu ileri sürerek, çiftçi ve besicilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, teklifte 30 madde bulunduğunu ve 14 farklı kanunda düzenleme içerdiğini anımsatarak, teklifin hazırlanış sürecinin, yasama tekniği açısından demokratik hukuk devleti ilkeleri ve rasyonel yasama faaliyetiyle bağdaşmayan ciddi usul hataları barındırdığını ileri sürdü.

Kocamaz, teklifin 15. maddesinin yargı kararlarının yasama yoluyla etkisizleştirilmesi amacını ve hukuk devleti ilkesini temelinden sarsan bir nitelik taşıdığını savunarak, "Mahkeme kararları ile hukuka aykırılığı tescil edilmiş ve iptal edilmiş idari işlemlerin neredeyse aynı gerekçelerle yeniden tesis edilmeye çalışılması kuvvetler ayrılığı ilkesini zedelemekte ve yargı denetimini işlevsiz hale getirmektedir. Söz konusu madde, Anayasanın 169. maddesinde yer alan ormanların korunmasına dair emredici hükümlere açıkça aykırılık teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Buğday fiyatı, çiftçilerimizin beklentilerinin bir miktar altında kaldı"

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, teklifle karbon yutağını önlemek adına orman alanlarının çoğaltılması, tütün ve tütün mamullerinin, alkollü içki tüketimine yönelik tanıtım faaliyetlerinin reklamlarının kısıtlanması ve milli miras olan Atatürk Orman Çiftliği'nin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına bazı vergilerden muaf tutulmasına ilişkin düzenlemeler olduğunu ifade etti.

Düzenlemeyle, "hobi bahçesi" olarak anılan arazilerin, tarım alanlarının yanlış yönde kullanılmasının önüne geçileceğini belirten Varlı, şunları kaydetti:

"Burada en önemli şey, toprağı korumak yani işlenebilecek, çiftçilik yapılabilecek tarım alanlarının korunabilmesi, bununla alakalı da bütün yapılacak faaliyetlerin Tarım Bakanlığından izin alınarak yapılmasını düzenleyen kanun teklifi. Burada özellikle dikkati çekmek istediğim bir konu var. Tarımla iştigal eden, tarlasının bir miktarına ya da bahçesinin bir miktarına işte arazisini işlemek adına kullandığı traktörünü, gübresini, kimyasal ilacını koyduğu ve orada o bahçeyi koruyacak bekçi kulübesinin olduğu yerlerin de kaçak yapıya sokularak cezaların artırılması burada yine dikkati çekecek konulardan bir tanesi. Burada özellikle çiftçimizin lehine düşünmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Tarım Bakanlığının da bu konuda inşallah yeterli, gerekli tedbirleri alacağına inanıyorum."

Buğday alım fiyatının dün açıklandığını anımsatan Varlı, "Çiftçilerimizin beklentilerinin bir miktar altında kaldı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan olaylardan sonra gübre ve petrol fiyatlarının aşırı derecede artmış olması çiftçinin girdi maliyetlerini çok yükseltti. Gübre yüzde 40'ların üzerinde, akaryakıt yüzde 40'ların üzerinde zam görmüşken buğday fiyatlarının da beklentilerin altında kalmış olması çiftçilerimizde bir miktar huzursuzluk oluşturdu. Çiftçilerimizin beklentisi, bu fiyat konusunun yeniden gözden geçirilmesi ya da en azından prim desteklemelerinin çiftçilerimizin lehine yüksek oranda artırılması." diye konuştu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, teklifin hazırlanma sürecinde katılımcılık ilkesinin gözetilmediğini, tekliften doğrudan etkilenecek olan çiftçiler, meslek örgütleri, yaşam savunucuları, bilim insanları ve demokratik kitle örgütlerinin sürece dahil edilmediğini savundu.

Şenyaşar, yasanın "toprak koruma yasası" olduğunu ancak çiftçinin lehine değil sermayenin çıkarlarına göre şekillendirildiğini ileri sürerek, çiftçiyi destekleyerek üreticinin emeğini koruyacak bir madde olmadığını iddia etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, teklifin "çorba" bir kanun olduğunu ve Anayasaya aykırı bir sürü maddesi olduğunu savundu.

Aygun, "Teklifin 13. maddesinde yüksek karbon tutma kapasitesine sahip doğal ormanların düşük maliyetli özel sektörlerin kullanımına açılması söyleniyor yani orman varlığımızı da özelleştiriyoruz oysa ki ormanlar tüm toplumun ortak varlığıdır, orman kadastro alanları özel mülkiyete geçirilemez. Orman alanlarının dağıtılmasını öngören 14. maddeye bakıyoruz, Anayasa'nın 169. maddesine bu da aykırı. Gelecek kuşaklara bırakacağımız en değerli mirasımız olan ormanlarımızı korumak hepimizin anayasal görevi." şeklinde konuştu.

"Teklif, Atatürk Orman Çiftliği'ne ilişkin düzenlemelerle geçmişten kaynaklanan hukuki ve mali sorunlarını çözüyor"

Şahsı adına konuşan teklifin ilk imza sahibi AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, teklifin toprağın korunmasından, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine, su kaynaklarının etkin yönetiminden ormanların güçlendirilmesine, gıda arz güvenliğinden iklim değişikliği ile mücadeleye kadar birçok alanda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu düzenlemeleri içerdiğini söyledi.

Teklifin sadece bugünün ihtiyaçlarına cevap vermediğini, aynı zamanda doğal kaynakları koruyan, üretim kapasitesini güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden stratejik bir nitelik taşıdığını ifade eden Korkmaz, teklif kapsamında birçok kanunda değişikliğe gidildiğini belirtti.

Korkmaz, teklifle ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kamu sağlığının ve gençlerimizin korunmasına yönelik yaklaşımımız doğrultusunda alkollü içkilere ilişkin düzenlemelerle marka ve işaretlerin dolaylı reklam aracı olarak kullanılmasının önüne geçiyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi özendirici tanıtım yöntemlerinden korumayı hedefliyor. Cumhuriyetimizin önemli değerlerinden birisi Atatürk Orman Çiftliği'ne ilişkin düzenlemelerle geçmişten kaynaklanan hukuki ve mali sorunlarını çözüyor, kurumsal ve ekonomik yapısını güçlendiriyoruz ve bu kıymetli mirası gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarıyoruz.

Vatandaşlarımızın uzun yıllardır çözüm beklediği sorunların giderilmesi de teklifimizin önemli başlıklarından birisidir. Bu çerçevede orman kadastrosu ve mülkiyet ihtilaflarından kaynaklanan uzun yıllara dayanan sorunlara çözüm getiriyoruz. Bu çözüm orman kadastrosundan önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın mülkiyet hakkı kazandığı, temel değerleri ile daha sonradan orman kadastrosu arasında çok ciddi ihtilaf yaşayan yaklaşık 80 bin taşınmazı ve 129 bin hektarlık alanı ilgilendiren bu düzenleme ile 3 milyona yakın vatandaşımızın mülkiyet hakkına ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırıyoruz."

Genel Kurulda, kanun teklifinin tümü ve birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmesine geçildi.