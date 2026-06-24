Topsakal'dan Samsun'da Eğitim Ziyaretleri - Son Dakika
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Topsakal'dan Samsun'da Eğitim Ziyaretleri

Topsakal\'dan Samsun\'da Eğitim Ziyaretleri
24.06.2026 17:02
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MHP'li Topsakal, Kavak'ta okulları ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi, halk toplantılarına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Samsun'un Kavak ilçesinde eğitim kurumları ve mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Akbelen Ortaokulu ile Mahmutbeyli İlkokulu'nu ziyaret eden Topsakal, ardından Emirli Özel Eğitim Uygulama Okulu'na geçerek İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

Çakallı İlkokulu'nu da ziyaret eden Topsakal, öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitimcilerin talep ve önerilerini dinledi.

Topsakal, okul ziyaretlerinde öğrencilere karne hediyeleri verdi.

Eğitim ziyaretlerinin ardından ilçedeki Karayusuflu, Azaklı ve Karantu mahallelerinde halk toplantılarına katılan Topsakal, vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Topsakal'dan Samsun'da Eğitim Ziyaretleri - Son Dakika

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