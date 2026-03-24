Trafik Kazasında 8 Yaralı

24.03.2026 10:56
Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk yaralandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak, "Yaralanan 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç'a, 66. Hükümet Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a ve kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaza, 22 Mart 2026 tarihinde gerçekleşmişti. Sivrihisar İlçesi Kaymaz Mahallesi Oğlakçı Mevkii'nde henüz bilinmeyen sebeple çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Hatipoğlu'nun mesajında, "Eskişehir Sivrihisar ilçemiz yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç'a, 66. Hükümet Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a ve kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

