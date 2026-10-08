Trump, Altın Çağ İnovasyon Zirvesi'nde Musk'a 'zamanımızın Thomas Edison'udur' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, önde gelen teknoloji şirketleri yöneticilerinin ödüllendirildiği etkinlikte ABD'li milyarder girişimci ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX kurucusu Elon Musk hakkında, "Musk, zamanımızın Thomas Edison'udur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Altın Çağ İnovasyon Zirvesi'nde bir dönem karşılıklı suçlamalarla büyük gerilim yaşadığı milyarder girişimci Elon Musk'a övgüler yağdırdı. Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin ödüllendirildiği etkinlikte yaptığı konuşmada Trump, ABD yönetiminin bilim alanında attığı adımlardan bahsetti. ABD'nin kuantum bilgisayarları, yeni nesil nükleer enerji ve yapay zeka alanındaki ilerlemelerinden, Ay'da kalıcı varlık oluşturacağından ve ardından Mars'a gideceğinden de söz ettiği konuşmasında Trump, açıklamalarının önemli bir kısmını etkinlikte Ulusal Bilim Madalyası ile taltif edilen isimler arasında yer alan Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk'a ayırdı.

Musk'a "ulusal değer" nitelendirmesi

Trump, "İlk olarak bir sanayi devini, parlak bir mühendisi ve gelmiş geçmiş en büyük teknoloji şirketi kurucularından birini onurlandırıyoruz. İsmi Elon Musk. Onun gibisi yok. Tarihte çok az Amerikalı, ABD'nin ulusal çıkarlarını ilerletmek için Elon kadar şey yapmıştır. Farklı alanlarda dehası ve kararlılığı ile bilim kurguyu gerçekliğe dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

Musk'ın 2002'de bütün birikimini kullanarak SpaceX'i kurduğunu ve başarının neredeyse imkansız görüldüğü şartlarda özel sektör tarafından geliştirilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roketi ürettiğini ifade eden Trump, Musk'a hitaben, "Seninle gurur duyuyoruz, sen ulusal bir değersin" dedi.

"Elon Musk, zamanımızın Thomas Edison'udur"

SpaceX şirketinin Musk liderliğinde yeniden kullanılabilir fırlatma aracı "Starship" ve şimdiye kadarki en büyük iletişim uydusu ağı Starlink'i inşa ettiğini vurgulayan Trump, "Ayrıca Elon, 75 yılı aşkın bir sürenin ardından ortaya çıkan ilk başarılı yeni otomobil üreticisi Tesla'yı kurdu. Tüketicilere yönelik ilk otonom sürüş teknolojisine sahip, ticari açıdan uygulanabilir ilk elektrikli otomobilleri üretti. Elon Musk, zamanımızın Thomas Edison'udur. Elon, seni kutlamak istiyorum. Tüm bunların yanı sıra, benim dostumsun. Çok özel bir insansın" dedi.

Trump, etkinlikte ayrıca Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, AMD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lisa Su ve NVIDIA'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang'dan övgüyle bahsederek, bu isimlere de Ulusal Bilim Madalyası sundu. Gecede Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell ile Microsoft CEO'su Satya Nadella ise Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası ile taltif edildi.

Musk ve Trump bütçe nedeniyle gerginlik yaşamıştı

Dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran Musk, 2024 seçimlerinde Trump ve Cumhuriyetçilere büyük çaplı bağışlarda bulunmuş ve Trump göreve gelmesinin ardından Musk'ı kıdemli danışmanı yapmıştı. Musk, aynı zamanda kamu harcamalarını azaltmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) çalışmalarında danışmanlık görevi üstlenmişti. 2025 yılı Haziran ayında Trump'ın vergi ve harcama paketi nedeniyle ikili arasında gerginlik yaşanmış, Musk bu düzenleme paketini "bütçe açığını artıracağı ve tasarrufları boşa çıkaracağı" gerekçesiyle eleştirmişti. İkili arasındaki gerilim karşılıklı suçlamalara dönüşmüş ve Musk, cinsel istismar suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein dosyalarının Trump'ın da içinde bulunması nedeniyle açıklanmadığını iddia etmişti. Gerilimin ardından Musk geri adım atmış ve Trump hakkındaki bazı ifadelerinden pişmanlık duyduğunu açıklamıştı. Trump ve Musk, suikasta uğrayan Amerikalı muhafazakar siyaset yorumcusu Charlie Kirk'ü anma töreninde bir araya gelmiş ve bu durum ilişkilerindeki yumuşamanın en görünür işareti olarak kabul edilmişti.