Serbest ticaret rafa kalktı! Bu resmen savaş hamlesi - Son Dakika
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Politika

Serbest ticaret rafa kalktı! Bu resmen savaş hamlesi

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den gelen fentanil akışını engelleyemediği gerekçesiyle gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardı. Bu karar, ulusal güvenlik ve ekonomik tehditler sebebiyle alındı.

04.03.2025 04:41  Güncelleme: 08:58
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerinin oranını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'e yönelik yeni bir vergi hamlesi geldi. Trump, geçen ay imzaladığı Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getiren kararnamede değişiklik yaptı. ABD'ye gelen fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma kararı aldığını duyuran Trump, "Çin'in fentanil de dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu tespit ettim" ifadelerini kullandı. Trump, "Çin'in yasadışı uyuşturucu krizini hafifletmek için yeterli adımları atmadığı gerçeğinden hareketle" Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 20'ye çıkarıldığını ifade etti.

VERGİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu uygulama, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Trump, daha önce yaptığı açıklamada Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının artabileceği uyarısında bulunmuştu.
Serbest ticaret rafa kalktı! Bu resmen savaş hamlesi
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Serbest ticaret rafa kalktı! Bu resmen savaş hamlesi - Son Dakika

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