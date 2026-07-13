Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

13.07.2026 16:21
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Trump, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutacaklarını ve karşılığında ödeme beklediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Fox & Friends" programına yaptığı açıklamada, " Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e telefonla bağlanarak açıklama yaptı. "Fox & Friends" programında yaptığı açıklamada İran ile yaşanan son gelişmelere değinen Trump, "Onları sıkıştırdık. Kaçıyorlar. Askeri teçhizatlarının büyük kısmı yok edildi. Hava savunma sistemleri de artık yok. Dün gece onları çok sert vurduk. Ne zaman bir insansız hava aracı (İHA) gönderseler, biz de onları çok sert vuruyoruz" dedi.

Son saldırılar öncesinde bir anlaşmaya varıldığını belirten Trump, "Kimse bilmiyor ama bir anlaşmamız vardı. Anlaşma tamamen sonuçlanmıştı. Sonra onu bozdular. Onlar her zaman anlaşmaları bozarlar. Bu insanlarla on kez anlaşma yaptık. Bu yüzden onları çok sert vurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına yönelik açıklamalarına değinen Trump, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de kendimize 'Boğazın Koruyucu Meleği' deriz. ve bunun karşılığında bize ödeme yapılmalı. Bunu yaptığımızda masraflarımız karşılanacak. Çünkü diğer ülkeler çok zengin ve bizim yanımızdalar. Uzun yıllardır olduğu gibi bunu karşılıksız yapmamız beklenemez" ifadelerini kullandı.

"Boğazı koruyacağız ve bunun karşılığında çok para alacağız"

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nı 50 yıldan fazla süredir koruduğunu söyleyen Donald Trump, "Bunun için hiçbir zaman ödeme almadık. Tüm parayı onlar kazandı, Amerika Birleşik Devletleri ise hiçbir karşılık görmedi. Gerçekten inanılmaz. Boğazı yıllarca hiçbir ücret almadan koruduk. Ama artık onu koruyacağız ve bunun karşılığında çok para alacağız. Aslında tek istediğimiz, yaptığımız tüm bu işler ve insanlarımızı tehlikeye attığımız için masraflarımızın karşılanması" şeklinde konuştu.

"47 yıla bakarsanız, ABD başkanlarını sürekli oyaladılar"

ABD Başkanı, "Dün 11 saatlik bir toplantı yaptılar. Bu adamlarla her şey 11 saat sürüyor. Biliyorsunuz, bir cümle, bir saat ve bir dakikada çözüme kavuşturulabilecek bir konu. Bir dakika sürmeli. Dün her konuda anlaşmaya varılmıştı. Ancak odadan ayrıldılar ve geri arayıp birkaç değişiklik yapmamız gerektiğini söylediler. Değişiklik yapmayacağız. Hep değişiklik istiyorlar. Onlar sadece profesyonel müzakereciler. Hepsi bu. Hatta bunda iyi olduklarını bile söylemem. Benden hiçbir şey alamadılar, hiçbir şeyleri yok. Ancak 47 yıla bakarsanız, ABD başkanlarını sürekli oyaladılar. Her başkan oyalanıp durdu, hiçbir şey yapmadı ve onlar giderek daha da güçlendiler" dedi.

Çatışmalar sırasında öldürülen İranlı liderleri sıralayan Donald Trump açıklamasında, İran'da 52 bin protestocunun öldürüldüğünü öne sürerek, "Biz insanları tehlikeye atmıyoruz; tam tersine insanları kurtarıyoruz" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika

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