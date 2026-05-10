Trump'tan İran'a Sert Eleştiriler
Trump'tan İran'a Sert Eleştiriler

10.05.2026 21:44
ABD Başkanı Trump, İran'ı 47 yıldır oyun oynamakla suçlayarak eski başkanlara sert yüklendi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran, 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyunlar oynuyor. İranlılar bizi oyalıyor, bekletiyor, yol kenarı bombalarıyla askerlerimizi öldürüyorlardı. Bize gülüyorlardı, artık gülemeyecekler" dedi.

İran'ın ABD'nin savaşın sonlanmasına yönelik teklifine yanıt vermesine ilişkin detaylar henüz netlik kazanmazken, ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde çok kazanç sağladığını savundu. Trump, "İran, 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyunlar oynuyor. Sonunda Barack Obama başkan olduğunda 'büyük kazanç' elde etmişlerdi. Obama onlara sadece iyi davranmakla kalmadı, aslında İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve güçlü bir yeni yaşam alanı sağladı" dedi.

Trump, Obama'nın başkanlık döneminde İran'a yüklü miktarda finansal kaynak aktarıldığını öne sürerek, "Yüz milyarlarca dolar ve 1,7 milyar dolar nakit para Tahran'a uçaklarla gönderildi, onlara adeta gümüş bir tepside sunuldu. Washington DC, Virginia ve Maryland'deki her banka boşaltıldı. O kadar çok paraydı ki ulaştığında İranlılar bununla ne yapacaklarını bilemediler. Hiç böyle para görmemişlerdi ve bir daha da görmeyecekler" ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Obama ve Biden'a sert eleştiri

Trump, İran'ın bu dönemde önemli bir fırsat yakaladığını belirterek, eski başkan Obama'ya hakaret etti. ABD Başkanı, aynı zamanda eski ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik sert eleştirilerini de sürdürerek, "Para uçaktan valizler ve çantalarla indirildi. İranlılar şanslarına inanamadı. Nihayet zayıf ve 'aptal' bir Amerikan Başkanı şeklinde en uygun fırsatı bulmuşlardı. Obama felaket bir liderdi ama uykulu Joe Biden kadar kötü değildi" dedi.

ABD Başkanı, ABD ile İran arasında yıllardır süregelen siyasi krize dikkat çekerek, "47 yıldır İranlılar bizi oyalıyor, bekletiyor, yol kenarı bombalarıyla askerlerimizi öldürüyor, protestolara saldırıyorlardı. Yakın zamanda 42 bin masum, silahsız protestocuyu öldürdüler. Bize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

