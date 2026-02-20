Trump'tan UFO ve Dünya Dışı Yaşam Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan UFO ve Dünya Dışı Yaşam Açıklaması

Trump\'tan UFO ve Dünya Dışı Yaşam Açıklaması
20.02.2026 06:54
Trump, UFO ve dünya dışı yaşam belgelerinin halkla paylaşılması için talimat vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) konusundaki resmi belge ve bilgilerin kamuoyunun erişimine açılma sürecini başlatma talimatı vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) konusundaki resmi belge ve bilgilerin kamuoyunun erişimine açılma sürecini başlatma talimatı vereceğini duyurdu. Bu kararı kamuoyunun söz konusu konulara gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle aldığını belirten Trump, "ABD Savunma Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlık ve kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam, UAP ve UFO'lar ile bağlantılı resmi belgeleri ve bu son derece karmaşık, ancak ilginç ve önemli konulara ilişkin diğer bilgileri tespit etme ve kamuoyuna açıklama sürecini başlatma talimatı vereceğim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
