Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran\'a baskıyı artıracaklar

15.02.2026 07:04
Dünya ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerden güzel bir haber çıkmasını beklerken ABD basınında yer alan bir iddia büyük ses getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede, Çin'e yapılan petrol satışları üzerinden İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırma konusunda anlaştığı öne sürüldü.

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken, Axios haber sitesinden dikkat çeken bir iddia geldi. Axios'un adını gizli tutan 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede, Çin'e yapılan petrol satışları üzerinden İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırma konusunda anlaştığı bildirildi.

"MAKSİMUM BASKI UYGULAMA KARARI ALDIK"

İran'ın petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasının Çin'e yapıldığı hatırlatılan haberde, bir yetkilinin "İran'a karşı, örneğin Çin'e petrol satışları gibi konularda, maksimum baskı uygulama kararı aldık" sözlerine yer verildi.

"ANLAŞMA İÇİN İRAN'A ŞANS VERİLMELİ"

Trump ve Netanyahu'nun İran'ın nükleer silah edinme yeteneğine sahip olmaması gerektiği konusunda mutabık kaldığı aktarılırken, ikilinin bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda ise anlaşamadığı belirtildi. Habere göre Netanyahu Trump'a İran'la iyi bir anlaşma yapmanın imkansız olduğunu ve bir anlaşma imzalansa bile İran'ın buna uymayacağını söyledi. Trump ise bunun imkansız olmadığını belirterek, "Mümkün olup olmadığını göreceğiz. Bir deneyelim" yanıtını verdi.

WITKOFF VE KUSHNER İRAN'A GÜVENMİYOR

Haberde ayrıca Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın tarihin İran'la iyi bir anlaşmaya varmanın zor, hatta imkansız olduğunu gösterdiğini söyledikleri belirtildi. İkilinin Trump'a İran'la müzakerelere devam edeceklerini ve sert bir tavır sergileyeceklerini ifade ettiği aktarıldı. Witkoff ve Kushner'ın İran'ın tatmin edici bir anlaşmayı kabul etmesi halinde, Trump'a bunu kabul edip etmeme seçeneğini sunacağı iddia edildi.

Kaynak: İHA

