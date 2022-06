Tunus Cumhurbaşkanı Said, 57 hakimi görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 57 hakimi görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, imzaladığı kararname ile yolsuzluk ve terör soruşturmalarını engellediği gerekçesiyle 57 hakimi görevinden aldı. Said, yaptığı konuşmada "yargıyı kendini temizlemesi için uyardığını" söyledi. Said'nin konuşmasından saatler sonra 57 hakimin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınladı. Görevden alınanlar arasında Yüksek Yargı Konseyi'nin eski başkanı Youssef Bouzaker de bulunuyor.

Tunus'ta siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz'da "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, meclisin yetkilerini dondurmuştu. Tunus halkına hitap eden Said, "Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus'taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus'a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Said 22 Eylül 2021'de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendisine bağlamıştı. Said son olarak Şubat 2022'de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Bazı siyasi kesimler Said'i darbe yapmakla suçluyor. - TUNUS