Turgutlu\'da 23 Nisan\'da \'Sessiz saygı\' korteji düzenlenecek

21.04.2026 14:22  Güncelleme: 14:24
Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, şehit öğretmen ve öğrencilerin anısına düzenlenecek "Sessiz Saygı Korteji" ile birlik, dayanışma ve hüzün dolu bir etkinliğe imza atacak.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl farklı bir anlamla karşılanacak. Turgutlu Belediyesi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden Turgutlulu Öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerin anısına "Sessiz Saygı Korteji" düzenleyecek.

23 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayacak kortejde vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sessiz bir yürüyüş gerçekleştirecek. Etkinlikte hem acının paylaşılması hem de birlik ve dayanışma mesajı verilmesi hedefleniyor.

Öte yandan 23 Nisan kapsamında planlanan konser ve kutlama etkinliklerinin ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ertelendiği bildirildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tüm vatandaşları korteje davet ederek, "Bu yıl 23 Nisan'ı derin bir acı ve hüzünle karşılıyoruz. Ayla Öğretmenimiz ve evlatlarımızın anısını yaşatmak için sessiz bir yürüyüşte buluşacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

