Türk Devletleri Teşkilatı\'nın Hedefleri

22.04.2026 23:01
Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacının Türkleri bir araya getirmek olduğunu ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatının amacının 4 milyon 500 bin kilometrekarelik, Balkanlardan Baykal'a uzanan coğrafyadaki Türkleri bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Ardahan Üniversitesi tarafından Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Yıldırım, kendisine takdim edilen fahri doktora için teşekkür etti.

Yıldırım, Türk devletlerinin Sovyet sisteminde sadece bağımsızlıkları değil, dilleri, kültürleri ve geleneklerinin engellendiğini aktararak, "Ta ki 90'lı yılların başında tekrar azatlık oldu, Sovyetler dağıldı ve Türk devletleri birer birer bağımsız devlet olarak sahneye çıktı. İşte Türk Devletleri Teşkilatının hayat bulması o yıllara rastlar. Gayri resmi olarak o dönemin yöneticileri ilk adımı atmışlar. O günkü adıyla Türk Keneşi, Türkçe konuşan ülkeler konseyi." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatının kağıt üzerinde yazan hamaset içerikli bir teşkilat olmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti:

"Türk Devletleri Teşkilatının amacı 4 milyon 500 bin kilometrekarelik Balkanlar'dan Baykal'a uzanan kadim Türk coğrafyasındaki kardeşlerimizin her anlamda bir araya gelmesini sağlamak. Türkoloji Kongresi sonrası ne yazık ki çok büyük katliamlar olmuş ve Türk devletleri özellikle Azerbaycan'da ağır bedel ödemiştir. Biz geçen yıl aldığımız kararla bu sene Bakü Türkoloji Kongresi'nin 100. yılını görkemli bir şekilde kutlayacağız. Bu yıl içerisinde liderler zirvesi mayıs ayında yapılacak."

Yıldırım, Ardahan'ın Kafkaslar'a açılan kapı olduğunu ve bunun Türkistan'a uzanan stratejik bir anlam taşıdığını vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha yolun çok başında olduğunu hatırlatan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzde gidecek çok yolumuz var. 300 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Aşağı yukarı milli gelirimiz satın alma gücü paritesine göre 4 trilyon doları buluyor. Nominal olarak da 1,3 trilyon. Şimdi dış ticaretimize baktığımızda dış ticaretimiz 1,1 trilyon dolar. Bu ticaretin ne kadarı kendi aralarında ne kadarı 3. ülkelerle diye baktığımızda ne yazık ki sadece yüzde 6'sı. 60 milyar dolarını Türk devletleri kendi aralarında yapıyor. Geriye kalan 1 trilyon üzerindeki miktarı da diğer ülkelerle yapıyorlar. Amacımız Türk devletlerinin refahını artırmak, zenginliğini artırmak olması lazım gelirken ne yazık ki 3. ülkeleri zengin ediyoruz. Bu önemli bir tespittir ve çalışmaların odağında burada yoğunlaşmaktadır."

Programın sonunda, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Yıldırım'a ve Azerbaycan'ın eski Başbakanı Hasan Hasanov'a fahri doktora beratlarını takdim etti.

Törene, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

