Türkiye-Ermenistan normalleşme görüşmelerinin 4'üncüsü 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacak

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme görüşmeleri kapsamında özel temsilciler arasındaki 4'üncü görüşme, 1 Temmuz'da Viyana'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacak 4'üncü görüşmeye, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan katılacak.

İlk görüşme Moskova'da, 2'nci ve 3'üncü görüşme Viyana'da yapılmıştı

İki ülke arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki, 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti. Bu görüşmede, Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmiş ve şubatta karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

Özel Temsilciler, ikinci görüşmeyi 24 Şubat'ta, üçüncü görüşmeyi 3 Mayıs'ta Viyana'da yapmıştı. Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.