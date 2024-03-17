AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, Gençlerle Buluştu

AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, genç nüfus için daha sosyal ve gelişmiş bir şehir vaadiyle seçim kampanyasını sürdürüyor.
Gençlerle bir araya gelen AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, gençlere hitaben yaptığı açıklamada, "Özcan Ağabeyiniz hayalinizdeki Devrek için çalışacak" diyerek gençlerle ilgili projelerde onların fikirlerini önemsediğini ve onlarla birlikte hareket edeceğini vurguladı.
Ayrıca Ulupınar, ilçenin iş insanları Kerem Toksoy, Yunus Kaan Demir, Kemal Demir ve Yusuf Kurum ile çalışanları ve aileleriyle gerçekleştirilen buluşmada, dostane bir sohbetin yapıldığını ve keyifli bir akşam geçirdiklerini belirtti. İlçe sakinleriyle kurduğu samimi ilişkilere dikkat çeken Ulupınar, ev sahipliği için teşekkürlerini iletti.
Madencilerle de bir araya gelen Ulupınar, "Maden Şehitlerimizin Aileleri ve Yakınları ile iftar sofrasında buluştuk. İftar programımıza katılım sağlayan tüm ailelerimizden Allah razı olsun. Değerli ailelerimizle her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
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