Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde

09.06.2022 16:03
Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde

İYİ Parti'li Halil İbrahim Oral'ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı için yaptığı "Alevi" vurgusuna İYİ Parti lideri Akşener'den özür gelmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan da konuya dair bir iddia ortaya atıldı. Özdağ, bir teoride bulunarak, "Konuşma Akşener'in onayı olmadan yapılamaz. Akşener 6'lı masada Yavaş'ın ismini önerecek. Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp 'tavşan aday' olacak" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube yayınında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına değinen Oral, "Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ama Türk toplumu açısından, yani sunni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir" demişti.

AKŞENER, KILIÇDAROĞL'UNDAN ÖZÜR DİLEDİ

Oral'ın gündem olan sözleri sonrasında İYİ Parti lideri Meral Akşener, hem Kılıçdaroğlu'ndan hem de tüm alevilerden özür diledi. Bu gelişmenin hemen ardından da Oral, İYİ Parti disiplin kuruluna sevk edildi.

"6'LI MASADA YAVAŞ'IN İSMİNİ ÖNERECEK"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ise konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, "Bu konuşma Akşener'in onayı olmadan yapılamaz. Akşener 6'lı masada Yavaş'ın ismini önerecek. Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp "tavşan" aday olacak. Kılıçdaroğlu, bu oyunu masada Yavaş'a "evet" diyerek bozabilir."

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Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi İYİ Partili İbrahim Halil Oral'ın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Alevi' çıkışına partisinden tepki yağdı: Maksadını aşan sözler İYİ Partili İbrahim Halil Oral'ın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Alevi' çıkışına partisinden tepki yağdı: Maksadını aşan sözler

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan bomba iddia: 'Alevi' vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp 'tavşan aday' olma peşinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde - Son Dakika
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