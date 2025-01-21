Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması sonrası bir açıklama yapan Sinan Oğan, ''Bir siyasi parti genel başkanının yapmış olduğu konuşmada hakaret olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasının ülkemize ve demokrasimize hiçbir katkısı yoktur ve olamaz'' dedi.

21.01.2025 10:16  Güncelleme: 10:29
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrikten gözaltına alınırken Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı iken seçimin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'dan ilk açıklama geldi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Oğan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ın Antalya'da Zafer Partisi 4. İl Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sebebiyle Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a götürülmesi kabul edilemez.

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

"ÜLKEMİZE VE DEMOKRASİYE KATKISI YOK"

Bir siyasi parti genel başkanının yapmış olduğu konuşmada hakaret olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasının ülkemize ve demokrasimize hiçbir katkısı yoktur ve olamaz. Sn. Cumhurbaşkanına da dahil olmak üzere siyasetçilere ve/veya makamlara yapılan itham ve hakaretlerde hızlıca gözaltına alma yöntemi yerine normal mahkeme süreçleri izlenmelidir.

"DEMOKRASİMİZ İÇİN SON DERECE ZARARLI"

Böylesi hassas bir süreçte toplumsal tansiyonu yükseltecek bu tür gözaltıları asla ve asla tasvip etmiyor, demokrasimiz için son derece zararlı buluyoruz. Bu vesileyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

AKŞENER'İN SESSİZLİĞİ

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti'nin kurucularından ve 2021 yılında partiden istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Özdağ için herhangi bir mesaj paylaşmaması dikkati çekti. MHP 2017 yılında tartışmalı kongre sürecine başkanlığa aday olan Ümit Özdağve Meral Akşener'in ardından, Sinan Oğan'ı da ihraç etmişti.

Ümit Özdağ\'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan\'dan ilk yorum

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Erbay Mercan:
    Tabi burası mu cumhuriyeti ya isteyen istediği hakareti yapacak milletimizde buna he ya ifade özgürlüğü dıyecek geçiniz bu ayakları herkes haddini bilecek 57 89 Yanıtla
  • Emin Ceylan:
    çok geç olsa da bu soytarıyı ifadeye çağırılmış olması bu ülkenin adaletinin kırıntıları halen kaldığının bir örneğidir 53 72 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    İyi siyasi parti başkanları çıkıp önüne gelene küfretsin o zaman kanun herkese eşit uygulanmalı mevkisi makamı ekonomik durumu ne olursa olsun. 52 39 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Bizim Ülkede Demokrasi Fazla geliyor Demokrasi var diye Herkes Herkese Hakaret Küfür Edemez 30 33 Yanıtla
  • AYHAN KEMENT:
    Atatürke de o zaman serbest olsun herkes herkese hakaret serbest olsun yok öyle bir şey herkes yerini haddini bilecek vatandaş ceza yiyorsa herkeste yiyecek. Adelet herkese eşit olacak 23 32 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    İKİ YÜZLÜ , KALLEŞ , DÖNEKLER. SATILMIŞ ŞEREFSİZLER. 16 9 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    demokrasi var diye kimsenin kimseye hakaret hakkı yok helede bu ülkenin oy çokluğuyla seçilmiş cumhurbaşkanıysa ağzından çıkanı kulağı duyacak... 10 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çocukluk askimsinin annesiBana vurmayan bursalı olsun demiştir 2 16 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    sinan sen bu ülkenin felaketi sana mama cıkmaz 14 4 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    senin gibi alsın bi villa 50-100 milyonda para oh ne ala ben bu gözaltıyı gerçekçi bulmuyorum dün söylemiştim yine söylüyorum bu yine ekepe ile ümit arasında bir anlaşma milliyetçi oyların CHP yerine ümite gitmesini sağlayacak finalde Ümit Sinan oğan gibi oyları ekepeye saracak villasını ve parasını alıp oturacak sakın bu oyuna düşmeyin tamamıyla tiyatro 4 11 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum - Son Dakika
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